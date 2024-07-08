Elektrikli bisiklet gasbeden sanık için 15 yıla kadar hapis istemi

ADANA'daM.U.'nun yolunu kesip, tehdit ettikten sonra elektrikli bisikletini gasbeden B.K. (17) hakkında 15 yıla kadar hapis cezası ile istemiyle dava açıldı.

Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde 3 Ekim 2023'te M.U. elektrikli bisiklet ile giderken iddiaya göre; yolu B.K. tarafından kesildi. B.K., M.U.'dan elektrikli bisikletini kendisine vermesini istedi. M.U. vermek istemeyip, direnince B.K. bu kez "Bisikletini vermezsen seni öldürürüm" diyerek zorla bisikleti alıp, kaçtı. M.U.'nun şikayeti sonrası bir gün sonra yakalanıp, tutuklanan B.K. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, B.K. ile ilgili olarak 'Yol kesmek suretiyle yağma' suçundan iddianame hazırladı. Adana 1'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame yapılan inceleme sonucunda kabul edildi. Savcı, B.K.'nin 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. B.K., iddianamede yer alan savunmasında suçlamayı kabul etmedi. Suça sürüklenen çocuk B.K. ileriki günlerde yargılanmaya başlayacak.