Otomobille düğüne giderken çatışmanın ortasında kalan sürücüyü öldürüp eşini yaralayan sanıklara dava

ADANA'da iki grup arasında çıkan, bu sırada düğüne gitmek için otomobille bölgeden geçen Hasan Önder’in öldüğü, eşi Beşire Önder ile sanıklardan R.B.’nin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin 1’i firari, 8’i tutuklu 9 sanık hakkında dava açıldı. Sanıklar hakkında 2,5 yıldan müebbet hapis cezasına kadar farklı oranlarda hapis cezaları istendi.

Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi’nde 30 Nisan 2023’te, husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Bu sırada olayla ilgisi olmayan otomobille düğüne giden Hasan ve Beşire Önder çifti, çatışmanın ortasında kaldı. Hasan Önder başından, eşi ise vücuduna isabet edenle kurşunla yaralandı. Önder çifti ile şüphelilerden yaralanan Remzi B. hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Önder, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası yakalanıp tutuklanan şüpheliler, R.B., A.C., E.B., A.D., H.Ş., R.A., İ.B., İ.A. ve olaydan sonra kaçan ve hakkında yakalama kararı bulunan İ.Ş. ile ilgili soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, 9 sanık hakkında, ‘Kasten öldürme’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Mala zarar verme’, ‘Kadına karşı basit yaralama’ ve ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından iddianame hazırladı. Adana 7.Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame yapılan incelemenin ardından kabul edildi. Savcı, sanıklar hakkında 2,5 yıldan müebbet hapse kadar değişen oranlarda hapis cezası talep etti.