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        Adana Demirspor'da Michail Valkanis dönemi

        Adana Demirspor'da Michail Valkanis dönemi resmen başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 18:52 Güncelleme: 08.07.2024 - 18:55
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        Adana Demirspor'da Michail Valkanis dönemi
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        Adana Demirspor'da Michail Valkanis dönemi resmen başladı. Mavi-lacivertli kulüp, deneyimli teknik adamla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yeni teknik direktörünü açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Michail Valkanis ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır” ifadelerine yer verildi.

        Son olarak Hollanda ekibi Ajax'ta yardımcı antrenörlük yapan tecrübeli teknik adam, Hapoel Tel Aviv, Eupen, Pec Zwolle, Melbourne City, Adelaide United ve Yunanistan Milli Takımı'nda da görev yaptı.

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