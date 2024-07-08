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        Adana'da denize giren kişi boğuldu

        ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirip, hastaneye kaldırılan Veli Bozkurt (67), doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybettiOlay, akşam saatlerinde Yumurtalık sahilinde meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 21:04 Güncelleme: 08.07.2024 - 21:04
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        Adana'da denize giren kişi boğuldu
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        ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirip, hastaneye kaldırılan Veli Bozkurt (67), doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti

        Olay, akşam saatlerinde Yumurtalık sahilinde meydana geldi. Tatil için Gaziantep'ten Yumurtalık'a geldiği öne sürülen Veli Bozkurt, yüzmek için denize girdi. Bozkurt'un denizde çırpındığını gören plajdakiler tarafından sudan çıkardı. Çok su yuttuğu için bilincini kaybettiği belirtilen Bozkurt, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Bozkurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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