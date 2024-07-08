Adana'da denize giren kişi boğuldu

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirip, hastaneye kaldırılan Veli Bozkurt (67), doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Yumurtalık sahilinde meydana geldi. Tatil için Gaziantep'ten Yumurtalık'a geldiği öne sürülen Veli Bozkurt, yüzmek için denize girdi. Bozkurt'un denizde çırpındığını gören plajdakiler tarafından sudan çıkardı. Çok su yuttuğu için bilincini kaybettiği belirtilen Bozkurt, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Bozkurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.