Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Yüzmek için girdiği baraj gölünde kayboldu

        ADANA'da arkadaşlarıyla geldiği Seyhan Baraj Gölü kıyısında suya giren M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 00:14 Güncelleme: 09.07.2024 - 00:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüzmek için girdiği baraj gölünde kayboldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da arkadaşlarıyla geldiği Seyhan Baraj Gölü kıyısında suya giren M.A. (19), bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Gencin bulunması için başlatılan arama çalışmasına havanın karanlık olması nedeniyle ara verildi.

        Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla Seyhan Baraj Gölü kıyısına gelen M.A., serinlemek suya girdi. Bir süre yüzen M.A., kıyıya gelmek istediği sırada suya batıp çıkarak gözden kaybolduğunu gören arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, M.A.'yı bulabilmek için gölde arama yaptı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmasında M.A., bulunamadı. Havanın karanlık olması nedeniyle su altı arama faaliyetine ara verildi. Dalgıç polislerin, günün ilk ışıklarıyla arama çalışmasına yeniden başlayacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uraloğlu Habertürk'e konuştu
        Uraloğlu Habertürk'e konuştu
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Milei'den "sosyalizm" eleştirisi
        Milei'den "sosyalizm" eleştirisi
        Babasına ulaşamayınca itfaiye müdahale etti
        Babasına ulaşamayınca itfaiye müdahale etti
        Sürpriz teklif!
        Sürpriz teklif!
        Yenişehirlioğlu sahipsiz köpeklerle ilgili raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu
        Yenişehirlioğlu sahipsiz köpeklerle ilgili raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu
        BYD'den Türkiye'ye yatırım: 1 milyar dolarlık imza atıldı
        BYD'den Türkiye'ye yatırım: 1 milyar dolarlık imza atıldı
        "Yarışta kalmaya kararlıyım"
        "Yarışta kalmaya kararlıyım"
        Önce öldürdü sonra pompalı tüfekle polisi bekledi
        Önce öldürdü sonra pompalı tüfekle polisi bekledi
        Ümraniyespor'da Anelka depremi!
        Ümraniyespor'da Anelka depremi!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Efe Akman imzayı atıyor!
        Efe Akman imzayı atıyor!
        Çelik'ten emekli maaşı açıklaması
        Çelik'ten emekli maaşı açıklaması
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        İnşaat kazısında tarihi hamam çıktı: Roma dönemine ait
        İnşaat kazısında tarihi hamam çıktı: Roma dönemine ait
        Basketbolun başlangıcı bu kuralda etkili: Potalar neden 3 metre?
        Basketbolun başlangıcı bu kuralda etkili: Potalar neden 3 metre?
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?

        Benzer Haberler

        Adana'da boğulmak üzereyken denizden çıkarılan kişi hastanede yaşamını yiti...
        Adana'da boğulmak üzereyken denizden çıkarılan kişi hastanede yaşamını yiti...
        Adana'da baraj gölüne giren genç gözden kayboldu
        Adana'da baraj gölüne giren genç gözden kayboldu
        Adana'da denize giren kişi boğuldu
        Adana'da denize giren kişi boğuldu
        Adana Demirspor'da Michail Valkanis dönemi
        Adana Demirspor'da Michail Valkanis dönemi
        Adana Demirspor, teknik direktörlüğe Michail Valkanis'i getirdi
        Adana Demirspor, teknik direktörlüğe Michail Valkanis'i getirdi
        Kozan'da çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı
        Kozan'da çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı