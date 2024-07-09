Yüzmek için girdiği baraj gölünde kayboldu

ADANA'da arkadaşlarıyla geldiği Seyhan Baraj Gölü kıyısında suya giren M.A. (19), bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Gencin bulunması için başlatılan arama çalışmasına havanın karanlık olması nedeniyle ara verildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla Seyhan Baraj Gölü kıyısına gelen M.A., serinlemek suya girdi. Bir süre yüzen M.A., kıyıya gelmek istediği sırada suya batıp çıkarak gözden kaybolduğunu gören arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, M.A.'yı bulabilmek için gölde arama yaptı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmasında M.A., bulunamadı. Havanın karanlık olması nedeniyle su altı arama faaliyetine ara verildi. Dalgıç polislerin, günün ilk ışıklarıyla arama çalışmasına yeniden başlayacağı öğrenildi.