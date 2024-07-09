Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Baraj gölünde kaybolan Muharrem'in cansız bedeni bulundu

        ADANA'da dün yüzmek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan Muharrem Akkoç'un (19) cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 08:44 Güncelleme: 09.07.2024 - 08:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baraj gölünde kaybolan Muharrem'in cansız bedeni bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da dün yüzmek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan Muharrem Akkoç'un (19) cansız bedenine ulaşıldı.

        Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'ndeki Seyhan Baraj Gölü kıyısına dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla giden Muharrem Akkoç, serinlemek için suya girdi. Bir süre yüzen Akkoç, kıyıya yaklaşmak isterken suda kayboldu. Akkoç'un suya battığını fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polislerin gece saatlerine kadar süren arama çalışmasında Akkoç, bulunamadı. Havanın karanlık olması nedeniyle ara verilen arama faaliyetine, sabah günün ilk ışıkları ile yeniden başlandı. Dalgıç polislerin su altında yaptığı aramada Akkoç'un cansız bedeni bulundu. Göl kıyısında arama çalışmasını izleyen Akkoç'un yakınları gözyaşları döküp, sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akkoç'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Aşırı sıcaklar metal köprüyü 'bozdu'
        Aşırı sıcaklar metal köprüyü 'bozdu'
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarıları
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarıları
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Çocuklar için gitarını sattı
        Çocuklar için gitarını sattı
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Türksat 6A uzaya fırlatıldı
        Türksat 6A uzaya fırlatıldı
        Kendi hapishanesini yapan Pablo Escobar'a dair gerçekler!
        Kendi hapishanesini yapan Pablo Escobar'a dair gerçekler!
        Kopenhag'da 'çöp toplayan' turistlere ödül verilecek
        Kopenhag'da 'çöp toplayan' turistlere ödül verilecek
        Sürpriz teklif!
        Sürpriz teklif!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılacak
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Babasına ulaşamayınca itfaiye müdahale etti
        Babasına ulaşamayınca itfaiye müdahale etti
        Önce öldürdü sonra pompalı tüfekle polisi bekledi
        Önce öldürdü sonra pompalı tüfekle polisi bekledi
        Basketbolun başlangıcı bu kuralda etkili: Potalar neden 3 metre?
        Basketbolun başlangıcı bu kuralda etkili: Potalar neden 3 metre?
        Ümraniyespor'da Anelka depremi!
        Ümraniyespor'da Anelka depremi!

        Benzer Haberler

        Yüzmek için girdiği baraj gölünde kayboldu
        Yüzmek için girdiği baraj gölünde kayboldu
        Adana'da boğulmak üzereyken denizden çıkarılan kişi hastanede yaşamını yiti...
        Adana'da boğulmak üzereyken denizden çıkarılan kişi hastanede yaşamını yiti...
        Adana'da baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
        Adana'da baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
        Adana'da baraj gölüne giren genç gözden kayboldu
        Adana'da baraj gölüne giren genç gözden kayboldu
        Adana'da denize giren kişi boğuldu
        Adana'da denize giren kişi boğuldu
        Adana Demirspor'da Michail Valkanis dönemi
        Adana Demirspor'da Michail Valkanis dönemi