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        Adana'da 'torbacı' operasyonunda 14 tutuklama

        ADANA'da narkotik polisinin, torbacılara yönelik düzenlediği operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 10:21 Güncelleme: 09.07.2024 - 10:25
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        Adana'da 'torbacı' operasyonunda 14 tutuklama
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        ADANA'da narkotik polisinin, torbacılara yönelik düzenlediği operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest kaldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 şüpheliyi tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, 18 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 550 gram bonzai, 20 kök Hint keneviri, 48 gram esrar, 10 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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