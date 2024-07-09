Adana'da 'torbacı' operasyonunda 14 tutuklama

ADANA'da narkotik polisinin, torbacılara yönelik düzenlediği operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 şüpheliyi tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, 18 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 550 gram bonzai, 20 kök Hint keneviri, 48 gram esrar, 10 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.