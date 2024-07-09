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        Kasadaki kağıt toplayıcısını fark etmeyip, motosikleti çaldılar; o anlar kamerada

        ADANA'da M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 10:52 Güncelleme: 09.07.2024 - 10:55
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        Kasadaki kağıt toplayıcısını fark etmeyip, motosikleti çaldılar; o anlar kamerada
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        ADANA'da M.T. (17), kasasına atık karton bulunan 3 tekerlekli motosikleti çaldı. Bu sırada kasada bulunan atık kağıt toplayıcısı İ.Ç. bağırınca paniğe kapılan M.T., motosikletle duvara çarptı. İ.Ç. düşerken, çaldığı motosikletle kaçan M.T. ve ona gözcülük yapan E.Y. (22) yakalanıp, gözaltına alındı.

        Olay, 2 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Atık kağıt toplayıcısı İ.Ç., üç tekerlekli motosikletini bir marketin önüne park etti. İ.Ç. aracın kasasına binerek marketten aldığı kartonları yüklemeye başladı. Bu sırada araca 2 kişi yaklaştı. E.Y. gözcülük yaparken, M.T. motosikleti çalıştırıp, hareket ettirdi. İ.Ç.'nin kasada olduğunu fark etmeyen M.T., motosikleti çalıp, kaçtı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kısa süre sonra İ.Ç. bağırmaya başladı. Paniğe kapılan M.T.'nin kontrolünü yitirdiği motosiklet, bir apartmanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle İ.Ç. kasadan düşerken, şüpheliler ise çaldıkları motosiklet ile kaçtı. İhbar sonrası Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi. Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen baskında 2 şüpheli, gözaltına alındı. Evin bahçesinde bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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