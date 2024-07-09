Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Sıva yaparken 6'ncı kattan düşüp, öldü

        ADANA'da inşaat halindeki apartmanın 6'ncı katında sıva yaparken dengesini kaybedip düşen Mehmet Ali Soylu (44), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 15:27 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıva yaparken 6'ncı kattan düşüp, öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA’da inşaat halindeki apartmanın 6’ncı katında sıva yaparken dengesini kaybedip düşen Mehmet Ali Soylu (44), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 14.30 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’nde meydana geldi. Site şantiyesinde sıvacılık yapan Mehmet Ali Soylu, 9 katlı apartmanın 6’ncı katında çalışırken dengesini kaybedip balkondan düştü. Toprak zemine düşen Soylu, ağır yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine şantiyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Soylu, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Mehmet Ali Soylu’nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!
        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!
        "Ya zam ya seçim olacak"
        "Ya zam ya seçim olacak"
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Doue'de fark azalıyor
        Doue'de fark azalıyor
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Sıcak saatler!
        Sıcak saatler!
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Kadın plaj görevlisini 3 kız kardeş feci dövdü!
        Kadın plaj görevlisini 3 kız kardeş feci dövdü!
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        Netflix'te paket fiyatlarına ara zam!
        Netflix'te paket fiyatlarına ara zam!
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        Arkadaşını taşla öldürdü!
        Arkadaşını taşla öldürdü!
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?

        Benzer Haberler

        Adana'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
        Adana'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
        8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 18-20 Ekim'de düzenlenecek
        8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 18-20 Ekim'de düzenlenecek
        Adana'da tartıştığı kızını sokakta öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan babaya d...
        Adana'da tartıştığı kızını sokakta öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan babaya d...
        AK Parti Adana İl Başkanı Gülaçtı'dan belediyelerden çıkartılan işçilerle i...
        AK Parti Adana İl Başkanı Gülaçtı'dan belediyelerden çıkartılan işçilerle i...
        Adana'da otobüs şoförünün öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılandığı dava...
        Adana'da otobüs şoförünün öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılandığı dava...
        Rehabilitasyon için başladığı yüzmede Paris Paralimpik Oyunları'na katılmay...
        Rehabilitasyon için başladığı yüzmede Paris Paralimpik Oyunları'na katılmay...