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        Trafikteki tartışmada yumrukla kamyonetin camını kırdı

        ADANA'da trafikte sürücüler arasında çıkan tartışmada bir kişi, kamyonetin kapalı camını yumruk atarak kırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 16:07 Güncelleme: 09.07.2024 - 16:10
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        Trafikteki tartışmada yumrukla kamyonetin camını kırdı
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        ADANA’da trafikte sürücüler arasında çıkan tartışmada bir kişi, kamyonetin kapalı camını yumruk atarak kırdı. Yaşananlar, cep telefonuyla kayda alındı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sefa Özler Caddesi’nde meydana geldi. Trafikte hafif ticari araç sürücüsü ile kamyonet sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hafif ticari araçtaki kişiler inip, kamyonetin yanına geldi. Bu sırada kamyonet sürücüsü, kendisini korumak için camı kapattı. Gruptaki bir kişi, camı yumruk atarak kırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle grup uzaklaştırıldı. Yaşanan o anlar bir, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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