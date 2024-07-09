Trafikteki tartışmada yumrukla kamyonetin camını kırdı

ADANA’da trafikte sürücüler arasında çıkan tartışmada bir kişi, kamyonetin kapalı camını yumruk atarak kırdı. Yaşananlar, cep telefonuyla kayda alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sefa Özler Caddesi’nde meydana geldi. Trafikte hafif ticari araç sürücüsü ile kamyonet sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hafif ticari araçtaki kişiler inip, kamyonetin yanına geldi. Bu sırada kamyonet sürücüsü, kendisini korumak için camı kapattı. Gruptaki bir kişi, camı yumruk atarak kırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle grup uzaklaştırıldı. Yaşanan o anlar bir, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.