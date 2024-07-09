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        Kazada otomobilin altında kalan Furkan, 3 aylık yaşam savaşını kaybetti

        ADANA'nın Kozan ilçesinde 13 Nisan'da seyir halindeyken önündeki bisikletliye çarpmamak için manevra yapan İlyas K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 20:11 Güncelleme: 09.07.2024 - 20:15
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        Kazada otomobilin altında kalan Furkan, 3 aylık yaşam savaşını kaybetti
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde 13 Nisan'da seyir halindeyken önündeki bisikletliye çarpmamak için manevra yapan İlyas K.'nın kullandığı otomobilin altında kalan Furkan Yalım (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazadan sonra adli kontrolle serbest bırakılan İlyas K., yeniden gözaltına alındı.

        Kaza, 13 Nisan'da Kozan ilçesi Sırkıntı Caddesi'nde meydana geldi. İlyas K., 01 ACB 733 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil, yol kenarında yürüyen Furkan Yalım'a çarptı. Yalım metrelerce savrularak düşerken, otomobil sürücüsü ise durmayıp, hızla olay yerinden kaçtı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yalım, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan Yalım, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

        SÜRÜCÜ YENİDEN GÖZALTINDA

        Polis ekipleri, kazadan sonra kaçan sürücü İlyas K.'yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen İlyas K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yalım, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Polis, hakkında yakalama kararı çıkarılan İlyas K.'yı yeniden gözaltına aldı. İlyas K.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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