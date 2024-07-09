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        Kozan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 7 yaralı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile üzerinde 4 kişilik ailenin bulunduğu motosikletin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 23:10 Güncelleme: 09.07.2024 - 23:15
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        Kozan'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 7 yaralı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile üzerinde 4 kişilik ailenin bulunduğu motosikletin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Bülbül (41) yönetimindeki 01 D 9483 plakalı otomobil ile Emre Gürdal (30) idaresindeki 01 ARF 725 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Fatih Bülbül ve Emre Gürdal ile otomobildeki Ramazan Bozkurt (33), Selahattin Demiryürek (24), motosiklette bulunan Veysel Musa Gürdal (10), Fatma Gürdal (27) ve Elif Su Gürdal (8) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Fatma Gürdal ile Emre Gürdal, Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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