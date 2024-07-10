Depremde 63 kişinin öldüğü apartmanın yıkılmasıyla ilgili tutuklanan baba oğula ev hapsi ile tahliye

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Adana’da 63 kişinin öldüğü Tutar Apartmanı C Bloku’nun yıkılmasıyla ilgili tutuklanan Bekir Baloğlu (59) ve oğlu Osman Baloğlu (35), konutlarını terk etmemek üzere adli kontrolle tahliye edildi.

Adana’nın Çukurova ilçesinde, 6 Şubat 2023’teki depremde Tutar Apartmanı’nın C Bloku yıkıldı, 63 kişi yaşamını yitirirken 12 kişi de yaralandı. Depremin ardından yurt dışına kaçan binanın teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Akkaya, Karadağ’da yakalanırken iadesi için girişimlere başlandı.