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        Adana'da parkta oturan gençlere silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, parkta oturdukları sırada kimliği belirsiz kişilerin tasancalı saldırısına uğrayan Hacı Acartürk (24) hayatını kaybetti, arkadaşı Serhat Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 02:19 Güncelleme: 11.07.2024 - 02:25
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        Adana'da parkta oturan gençlere silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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        ADANA’nın Ceyhan ilçesinde, parkta oturdukları sırada kimliği belirsiz kişilerin tasancalı saldırısına uğrayan Hacı Acartürk (24) hayatını kaybetti, arkadaşı Serhat Y. (28) ise yaralandı.

        Olay, saat 23.00 sıralarında ilçedeki Büyük Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Parktaki kameriyede oturan Hacı Acartürk ve Serhat Y., kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Saldırganların ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar Hacı Acartürk'ün göğsüne, arkadaşı Serhat Y.'nin ise ayağına isabet etti. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Hacı Acartürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Serhat Y.'nin tedavisi devam ederken, cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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