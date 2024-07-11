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        Deterjan paketindeki 13 tabancayla yakalandı; 'Merakım var, biriktiriyorum' dedi

        ADANA'da bir arsada buluşan şüpheliler Cengizhan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 10:31 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:35
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        Deterjan paketindeki 13 tabancayla yakalandı; 'Merakım var, biriktiriyorum' dedi
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        ADANA’da bir arsada buluşan şüpheliler Cengizhan E. (37), Musab E. (27) ve İ.Y. (17), deterjan paketine sakladıkları 13 ruhsatsız tabancayla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden Cengizhan E. sorgusunda, “Silaha merakım var. Bu nedenle biriktiriyorum” dedi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, silahlar incelenmek için kriminal polis laboratuvarına gönderildi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir arsada çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, arsadaki barakanın yanında bekleyen Cengizhan E., Musab E. ve İ.Y.’yi takibe aldı. Polis, şüphelilerin içinde tabancaların bulunduğu toz deterjan paketini çıkarmasıyla operasyonu başlattı. Yere yatırılıp, ters kelepçe yapılan 3 şüpheli gözaltına alındı. Deterjan paketinin içinde 13 ruhsatsız tabanca ve şarjör el geçirildi.

        Emniyete götürülen şüphelilerden İ.Y.’nin ‘yağma’, ‘tehdit’ ve ‘şantaj yapma’ suçlarından 3 kaydı bulunduğunu tespit etti. Musab E.’nin ise 24 Eylül 2022’de Sakarya Mahallesi’nde evleri gözetleme iddiası üzerine çıkan, Emrah Yüceer’in bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya karıştığı ve tutuklandığı ortaya çıktı. Kavgada bıçak kullanmadığını öne süren Musab E.’nin, önceki yıl denetimli serbestlikle tahliye edildiği öğrenildi.

        Şüpheli Cengizhan E. sorgusunda, tabancaların kendine ait olduğunu belirtip, “Silaha merakım var. Bu nedenle biriktiriyorum” dedi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, tabancalar incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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