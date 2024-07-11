Moritanya Cumhurbaşkanı'nın kuzenlerinin kiraya verdiği istasyona naylon fatura mührü: Can güvenliğimiz yok, lisansımız tehlike altında

MORİTANYA Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani’nin Adana’da kuzeninin oğlu Ümit Kaymak (37), sahibi olduğu 300 milyon lira değerinde akaryakıt istasyonunun naylon fatura yüzünden mühürlenmesine neden olan kiracılarını iş yerinden tahliye etmek için dava açtı. Davayı geri çekmesi için tehdit edildiğini öne süren Kaymak, organize suç işlendiği gerekçesiyle de suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Can güvenliğimiz yok, istasyonumuzun lisansı da tehlike altında. İş yerinin tahliye edilmesini istiyoruz” dedi.

Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani’nin amcasının oğlu, Adana eski milletvekili ve Adana Demirspor’un eski başkanlarından Muhammed Kaymak’ın kardeşi Hamdi Kaymak, 6 yıl önce Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi’ndeki emlak değeri yüksek akaryakıt istasyonunu M.G. isimli kadının şirketine 5 yıl süreyle kiraya verdi. 2 yıl önce Hamdi Kaymak’ın hayatını kaybetmesi üzerine hisseleri, İngiltere’de yaşayan oğlu Ümit Kaymak’a geçti. Geçen yıl kira yenileme dönemi geldiğinde Ümit Kaymak ve ortağı Fuat Doyanc, kiracılarının karıştığı milyonlarca liralık naylon fatura suçu nedeniyle istasyonun 2 kez mühürlenip yeniden hizmete açıldığını ve kiracılarının hakkında soruşturma başlatıldığını fark etti. Sözleşmeyi yenilemek istemeyen Kaymak, kiracılarından iş yerini tahliye etmesini istedi ancak olumsuz yanıt alınca dava açtı.

ANAHTARLARI DEĞİŞTİRME ANI KAMERADA Tahliye davası Adana 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi’nde devam ederken Kaymak ve Doyanç, davayı geri çekmesi için M.G. ile bağlantılı olduğu iddia edilen F.Ç., M.B., M.Ö., F.B. ve ismini bilmedikleri başka kişiler tarafından tehditler almaya başladı. 14 Haziran’da çilingir çağırarak akaryakıt istasyonunun sahasındaki iş hanındaki avukatlık bürolarının anahtarlarını da değiştiren M.B. ve M.Ö., kapılara ise “Hukuk bürolarının dikkatine, bazı sebeplerden dolayı mülk sahibi anahtarı değiştirmek zorunda kalmıştır. Anahtarı petrolün marketinden alınız” yazılı not astı. Bu anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.