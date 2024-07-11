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        Moritanya Cumhurbaşkanı'nın kuzenlerinin kiraya verdiği istasyona naylon fatura mührü: Can güvenliğimiz yok, lisansımız tehlike altında

        MORİTANYA Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani'nin Adana'da kuzeninin oğlu Ümit Kaymak (37), sahibi olduğu 300 milyon lira değerinde akaryakıt istasyonunun naylon fatura yüzünden mühürlenmesine neden olan kiracılarını iş yerinden tahliye etmek için dava açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:53 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:55
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        Moritanya Cumhurbaşkanı'nın kuzenlerinin kiraya verdiği istasyona naylon fatura mührü: Can güvenliğimiz yok, lisansımız tehlike altında
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        MORİTANYA Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani’nin Adana’da kuzeninin oğlu Ümit Kaymak (37), sahibi olduğu 300 milyon lira değerinde akaryakıt istasyonunun naylon fatura yüzünden mühürlenmesine neden olan kiracılarını iş yerinden tahliye etmek için dava açtı. Davayı geri çekmesi için tehdit edildiğini öne süren Kaymak, organize suç işlendiği gerekçesiyle de suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Can güvenliğimiz yok, istasyonumuzun lisansı da tehlike altında. İş yerinin tahliye edilmesini istiyoruz” dedi.

        Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani’nin amcasının oğlu, Adana eski milletvekili ve Adana Demirspor’un eski başkanlarından Muhammed Kaymak’ın kardeşi Hamdi Kaymak, 6 yıl önce Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi’ndeki emlak değeri yüksek akaryakıt istasyonunu M.G. isimli kadının şirketine 5 yıl süreyle kiraya verdi. 2 yıl önce Hamdi Kaymak’ın hayatını kaybetmesi üzerine hisseleri, İngiltere’de yaşayan oğlu Ümit Kaymak’a geçti. Geçen yıl kira yenileme dönemi geldiğinde Ümit Kaymak ve ortağı Fuat Doyanc, kiracılarının karıştığı milyonlarca liralık naylon fatura suçu nedeniyle istasyonun 2 kez mühürlenip yeniden hizmete açıldığını ve kiracılarının hakkında soruşturma başlatıldığını fark etti. Sözleşmeyi yenilemek istemeyen Kaymak, kiracılarından iş yerini tahliye etmesini istedi ancak olumsuz yanıt alınca dava açtı.

        ANAHTARLARI DEĞİŞTİRME ANI KAMERADA

        Tahliye davası Adana 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi’nde devam ederken Kaymak ve Doyanç, davayı geri çekmesi için M.G. ile bağlantılı olduğu iddia edilen F.Ç., M.B., M.Ö., F.B. ve ismini bilmedikleri başka kişiler tarafından tehditler almaya başladı. 14 Haziran’da çilingir çağırarak akaryakıt istasyonunun sahasındaki iş hanındaki avukatlık bürolarının anahtarlarını da değiştiren M.B. ve M.Ö., kapılara ise “Hukuk bürolarının dikkatine, bazı sebeplerden dolayı mülk sahibi anahtarı değiştirmek zorunda kalmıştır. Anahtarı petrolün marketinden alınız” yazılı not astı. Bu anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

        AĞABEYLERİNE SELAM GÖNDERDİLER

        Ayrıca, kendilerini görüntüleyip, “Mekanımıza yerleştik. 7 gün 24 saat buradayız. Gerekli ağabeylerime sevgi ve saygılarımı iletiyorum” diyen şüpheliler, bu anları sosyal medyada paylaşıp Ümit Kaymak’a da gönderip gözdağı verdi. Can ve mal güvenliğinin kalmadığını belirten Kaymak, şüphelilerin organize suç işlediğini öne sürerek Cumhuriyet Başsavcılığı’na gidip suç duyurusunda bulundu. Savcılık, suçlamalarla ilgili soruşturma başlattı.

        ‘İSTASYONUMUZUN LİSANSI DA TEHLİKEDE’

        Yaşanan süreci anlatan Ümit Kaymak, tahliye davası açıp, tehditler ve naylon fatura kesilmesi nedeniyle organize suç örgütü iddialarıyla Adana Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Kiracılarının 330 milyon liralık naylon fatura kesildiği iddiasıyla petrol istasyonunun mühürlendiğini, bu olayla ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Vergi Dairesi’nin incelemesinin devam ettiğini söyleyen Kaymak, şikayetleri yüzünden tehdit edildiğini belirtti. Kaymak, “Şikayeti geri çekmememiz üzerine bu kişilerle aramızda husumet başladı. İş yerimizi kurşunlatmaya kadar giden, can güvenliğimizi ortadan kaldıran durumlar nedeniyle savcılığa gerekli başvurularımızı yaptık ve hukuki süreç başlattık. Naylon fatura yüzünden zaten iş yerimiz 2 kez mühürlenmiş. Şimdi ayrıca depoya kaçak mazot döküp lisansımızı, Gayrı Sıhhi Müessese (GSM) ruhsatını tamamen iptal ettirmekle tehdit ediyorlar. 8 aylık bir kira zararımız da var. Şu an istasyonun aylık kirası 600-700 bin lira bandında ancak 90 bin lira gibi komik bir rakam ödüyorlar. Biz hak ve hukuk neyse ondan tarafız. Bu konuda yetkililerden destek bekliyoruz. Burada bir organize suç örgütü gibi hareket ediyorlar. Naylon fatura suçu nedeniyle soruşturma devam ediyor ancak Adana bölgesi deprem bölgesi olduğu için bir süredir vergi incelemeleri askıda. Bu sürecin hızlandırılmasını ve iş yerimizin tahliye edilmesini istiyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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