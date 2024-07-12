İrem'in ölümüne neden olan sürücüye 5,5 yıl hapis ve tahliye

ADANA'da otomobili ile yolun karşısına geçmeye çalışan İrem Alper'e (22) çarparak ölümüne, ablası Gizem Alper'in (24) de yaralanmasına neden olan Ramazan Kılınç (22), 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kılınç, yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı Asri Mezarlık yakınlarında 30 Mart'ta, kırmızı ışığa yakalanmamak için hızla sarıda geçen Ramazan Kılınç yönetimindeki 07 HZR 01 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan İrem Alper ile ablası Gizem Alper'e çarptı. İrem Alper hayatını kaybetti, ablası yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Ramazan Kılınç tutuklandı. Ramazan Kılınç hakkında Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İKİ TARAF DA 'ASLİ KUSURLU' Davanın 3'üncü duruşmasında karar verildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ramazan Kılınç, kazada yaralanan Gizem Alper ile taraflar avukatları katıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden tarafların kusur durumu ile ilgili hazırlanan rapor mahkemeye geldi. Raporda, sanık sürücü Ramazan Kılınç'ın trafik lambalarına geldiğinde sarı ışığın kırmızıya döneceği sırada durmayarak iki kız kardeşe çarpması ve hızının kaza anında yüksek olması, ölen İrem ve yaralanan ablası Gizem Alper'in ise yaya yolundan geçmedikleri gerekçesiyle her iki tarafın 'asli kusurlu' olduğu belirtildi.