Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Belediye işçisini öldüren 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı

        ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde belediye işçisi Mehmet Tunçöz'ü (34) evinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 14:15 Güncelleme: 12.07.2024 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediye işçisini öldüren 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde belediye işçisi Mehmet Tunçöz'ü (34) evinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan T.A. (15) tutuklandı.

        Olay, dün öğle saatlerinde ilçenin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Tunçöz, bir parkta çay içtiği T.A. ile evine gitti. Evde annesi ile karşılaşan Tunçöz, "Üzerime küçük gelen kıyafetleri T.A.'ya vereceğim, o yüzden beraber geldik" dedi. Mehmet Tunçöz'ün annesi de meyve toplamak için bahçeye çıktı. Bir süre sonra T.A. elinde kanlı bıçakla koşarak uzaklaştı. Sokakta T.A.'yı gören bir kişi, bu halde nereye gittiğini sorunca, "Arkadaşımla kavga ettim, ondan kaçıyorum" dedi. Tunçöz'ün annesi ise evden dumanlar çıktığını görüp, içeri girdi. Oğlunu kanlar içinde yatarken gören annesi, odadaki eşyaların da gazeteyle tutuşturulduğunu fark etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, vücuduna bıçak darbeleri alan Mehmet Tunçöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Tunçöz'ün cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi. Olayın ardından kaçan T.A., ilçe merkezinde saklandığı adreste polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenomen soruşturması: Neslim-İnanç Güngen ve 43 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Fenomen soruşturması: Neslim-İnanç Güngen ve 43 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        Karahan'dan faiz konusunda temkinli yaklaşım
        Karahan'dan faiz konusunda temkinli yaklaşım
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İki taraf da asli kusurlu: İrem'in ölümüne neden olan sürücüye tahliye
        İki taraf da asli kusurlu: İrem'in ölümüne neden olan sürücüye tahliye
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        4 işçinin ölümüne 10 yıl ceza!
        4 işçinin ölümüne 10 yıl ceza!
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        En-Nesyri'de kader haftası!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        İtalya'da tepki çeken karar
        İtalya'da tepki çeken karar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gözler yabancı ayrılıklarda
        Gözler yabancı ayrılıklarda
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı
        Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı

        Benzer Haberler

        Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 15 yıla kadar hapis istemi
        Eşini ve annesini öldüren sanık için yeni akıl sağlığı raporu istendi
        Eşini ve annesini öldüren sanık için yeni akıl sağlığı raporu istendi
        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - Darbecilerin şehit ettiği Sevda'nın ai...
        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - Darbecilerin şehit ettiği Sevda'nın ai...
        İrem'in ölümüne neden olan sürücüye 5,5 yıl hapis ve tahliye
        İrem'in ölümüne neden olan sürücüye 5,5 yıl hapis ve tahliye
        Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezas...
        Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezas...
        Adana'da bir evde 7 kilo 300 gram esrar ele geçirildi
        Adana'da bir evde 7 kilo 300 gram esrar ele geçirildi