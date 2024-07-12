Belediye işçisini öldüren 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde belediye işçisi Mehmet Tunçöz'ü (34) evinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan T.A. (15) tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçenin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Tunçöz, bir parkta çay içtiği T.A. ile evine gitti. Evde annesi ile karşılaşan Tunçöz, "Üzerime küçük gelen kıyafetleri T.A.'ya vereceğim, o yüzden beraber geldik" dedi. Mehmet Tunçöz'ün annesi de meyve toplamak için bahçeye çıktı. Bir süre sonra T.A. elinde kanlı bıçakla koşarak uzaklaştı. Sokakta T.A.'yı gören bir kişi, bu halde nereye gittiğini sorunca, "Arkadaşımla kavga ettim, ondan kaçıyorum" dedi. Tunçöz'ün annesi ise evden dumanlar çıktığını görüp, içeri girdi. Oğlunu kanlar içinde yatarken gören annesi, odadaki eşyaların da gazeteyle tutuşturulduğunu fark etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, vücuduna bıçak darbeleri alan Mehmet Tunçöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Tunçöz'ün cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi. Olayın ardından kaçan T.A., ilçe merkezinde saklandığı adreste polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.