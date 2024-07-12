Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Parkta uyuşturucu satışına 8 yıl hapis cezası

        ADANA'da parkta uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 15:06 Güncelleme: 12.07.2024 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Parkta uyuşturucu satışına 8 yıl hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da parkta uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan İ.K. (17) 8 yıl 4 ay hapis ile 16 bin 660 lira adli para cezasına mahkum edildi.

        Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki Dede Korkut Parkı'nda geçen yıl uyuşturucu satıldığını ihbarı alan polis, parkta önlem aldı. Narkotik polisleri, peçeteye sardığı sentetik uyuşturucuyu gece vakti bisikletle yanına gelen 2 kişiye satan İ.K.'yi suçüstü yakaladı.

        Tutuklanan İ.K. hakkında Adana 1'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan açılan dava karara bağlandı. Karar duruşmasına bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılan İ.K., son savunmasında suçlamayı kabul etmeyerek beraatini talep etti. Avukatı da müvekkilinin savunmasına katıldığını belirterek, tahliyesi ile beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık İ.K.’yi 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay hapis ile 16 bin 660 lira adli para cezasına mahkum edip, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Uyarılara rağmen sonu gelmiyor! 7 yaşında hayata veda!
        Uyarılara rağmen sonu gelmiyor! 7 yaşında hayata veda!
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Babalarının ölümünü aydınlattılar!
        Babalarının ölümünü aydınlattılar!
        Küçülen kıyafetlerini verecekti evinde öldürüldü! Sıcak gelişme!
        Küçülen kıyafetlerini verecekti evinde öldürüldü! Sıcak gelişme!
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        Karahan'dan faiz konusunda temkinli yaklaşım
        Karahan'dan faiz konusunda temkinli yaklaşım
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        En-Nesyri'de kader haftası!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        İtalya'da tepki çeken karar
        İtalya'da tepki çeken karar

        Benzer Haberler

        Belediye işçisini öldüren 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı
        Belediye işçisini öldüren 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı
        Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 15 yıla kadar hapis istemi
        Eşini ve annesini öldüren sanık için yeni akıl sağlığı raporu istendi
        Eşini ve annesini öldüren sanık için yeni akıl sağlığı raporu istendi
        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - Darbecilerin şehit ettiği Sevda'nın ai...
        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - Darbecilerin şehit ettiği Sevda'nın ai...
        İrem'in ölümüne neden olan sürücüye 5,5 yıl hapis ve tahliye
        İrem'in ölümüne neden olan sürücüye 5,5 yıl hapis ve tahliye
        Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezas...
        Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezas...