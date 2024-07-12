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        İrem'in ölümüne neden olan sürücüye 5,5 yıl hapis ve tahliye (2)- Yeniden

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 15:48 Güncelleme: 12.07.2024 - 15:50
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        İrem'in ölümüne neden olan sürücüye 5,5 yıl hapis ve tahliye (2)- Yeniden
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        Yazıişleri müdürlerine

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        YENİDEN

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        Neşet KARADAĞ/ADANA,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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