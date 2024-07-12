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        Parkta oturan Hakkı'yı tabancayla öldüren 2 şüpheli tutuklandı

        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, parkta oturdukları sırada Hakkı Acartürk'ü (27) tabancayla vurarak öldüren, arkadaşı Serhat Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 18:18 Güncelleme: 12.07.2024 - 18:20
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        Parkta oturan Hakkı'yı tabancayla öldüren 2 şüpheli tutuklandı
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        ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, parkta oturdukları sırada Hakkı Acartürk'ü (27) tabancayla vurarak öldüren, arkadaşı Serhat Y.'yi (23) ise yaralayan H.S. (19) ile M.B. (31) tutuklandı, H.Y. (27) ve H.Y. (24) ise serbest kaldı.

        Olay, 10 Temmuz'da saat 23.00 sıralarında ilçedeki Büyük Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Parktaki kameriyede oturan Hakkı Acartürk ve Serhat Y., kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Saldırganların ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar Acartürk'ün göğsüne, arkadaşı Serhat Y.'nin ise ayağına isabet etti. Şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı yaralılardan Hakkı Acartürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Serhat Y.'nin tedavisi sürerken, cinayet şüphelileri H.S., M.B., H.Y. ve H.Y. yakalandı. Adliyeye sevk edilen H.S. ile M.B. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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