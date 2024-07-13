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        Adana'da, sokakta tartıştığı iki kardeşi bıçakla yaraladı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde kardeşler Hakan C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 22:55 Güncelleme: 13.07.2024 - 23:00
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        Adana'da, sokakta tartıştığı iki kardeşi bıçakla yaraladı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde kardeşler Hakan C. (44) ve Hasan C. (43), sokak ortasında tartıştıkları E.Ö. tarafından bıçakla yaralandı.

        Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Arslanpaşa Mahallesi Çevik Sokak'ta meydana geldi. Hakan C. ve Hasan C. isimli kardeşler, iddiaya göre, E.Ö. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö., cebinden çıkardığı bıçakla iki kardeşi de yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı iki kardeş ise yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kardeş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından harekete geçen polis, şüpheliyi çok uzaklaşamadan yakalandı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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