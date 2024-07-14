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        İçişleri Bakanlığı adını kullanarak dolandırıcılık girişiminden tutuklandılar: Suç olduğunu bilsek, yapmazdık

        ADANA'da İçişleri Bakanlığı'nın adını kullanarak, düzenlemiş oldukları kimlik kartları üzerinden imtiyaz sağlayıp, dolandırıcılık girişiminde bulundukları öne sürülen Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan, ifadesinde, "Kartları kırtasiyeden kendimiz bastırdık.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 11:46 Güncelleme: 14.07.2024 - 11:50
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        İçişleri Bakanlığı adını kullanarak dolandırıcılık girişiminden tutuklandılar: Suç olduğunu bilsek, yapmazdık
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        ADANA'da İçişleri Bakanlığı'nın adını kullanarak, düzenlemiş oldukları kimlik kartları üzerinden imtiyaz sağlayıp, dolandırıcılık girişiminde bulundukları öne sürülen Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan, ifadesinde, "Kartları kırtasiyeden kendimiz bastırdık. Pişmanız. Suç olduğunu bilsek, yapmazdık" dedi.

        Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın ismini kullanarak, düzenlemiş oldukları kimlik kartları üzerinden imtiyaz sağlayıp, dolandırıcılık girişiminde bulundukları öne sürülen 2 kişinin ismine ulaştı. Polis, şüphelilerin dernek statüsündeki Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan ile özel kalem müdürü Ergin Vançin olduğu tespit etti. Şüphelilerin bulunduğu aracı tespit eden ekipler, uygulamada noktasında durdurup, Aydoğan ve Vançin'i gözaltına aldı.

        'BU KARTLARI HİÇBİR ZAMAN KULLANMADIK'

        Emniyete götürülen şüphelilerden Vançin, sorgusunda, "Sürecin böyle işlediğini bilmiyorduk. Kartları kırtasiyeden kendimiz bastırdık. Pişmanız. Suç olduğunu bilsek, yapmazdık" dediği öğrenildi. Aydoğan'ın ise "Dünya Basın Federasyonu üyesiyim. Bu kartları hiçbir yerde kullanmadık" dediği bildirildi. İşlemlerinin ardından 'Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs', 'Belgede sahtecilik' ve 'Nüfuz ticareti' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        'SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden bakanlığı etiketlenerek yapılan bir ihbar sonrasında soruşturmanın başlatıldığını belirterek, şüphelilerin söz konusu kimlik kartlarıyla yakalanıp, tutuklandıklarını açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve imtiyaz sağlamaya çalışanlara, suç odakları ve suçlulara göz açtırmayacağız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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