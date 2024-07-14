İçişleri Bakanlığı adını kullanarak dolandırıcılık girişiminden tutuklandılar: Suç olduğunu bilsek, yapmazdık

ADANA'da İçişleri Bakanlığı'nın adını kullanarak, düzenlemiş oldukları kimlik kartları üzerinden imtiyaz sağlayıp, dolandırıcılık girişiminde bulundukları öne sürülen Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan, ifadesinde, "Kartları kırtasiyeden kendimiz bastırdık. Pişmanız. Suç olduğunu bilsek, yapmazdık" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın ismini kullanarak, düzenlemiş oldukları kimlik kartları üzerinden imtiyaz sağlayıp, dolandırıcılık girişiminde bulundukları öne sürülen 2 kişinin ismine ulaştı. Polis, şüphelilerin dernek statüsündeki Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan ile özel kalem müdürü Ergin Vançin olduğu tespit etti. Şüphelilerin bulunduğu aracı tespit eden ekipler, uygulamada noktasında durdurup, Aydoğan ve Vançin'i gözaltına aldı.

'BU KARTLARI HİÇBİR ZAMAN KULLANMADIK' Emniyete götürülen şüphelilerden Vançin, sorgusunda, "Sürecin böyle işlediğini bilmiyorduk. Kartları kırtasiyeden kendimiz bastırdık. Pişmanız. Suç olduğunu bilsek, yapmazdık" dediği öğrenildi. Aydoğan'ın ise "Dünya Basın Federasyonu üyesiyim. Bu kartları hiçbir yerde kullanmadık" dediği bildirildi. İşlemlerinin ardından 'Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs', 'Belgede sahtecilik' ve 'Nüfuz ticareti' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. 'SUÇLULARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'