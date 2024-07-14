Seslerinden rahatsız olduğu iddiasıyla komşusunun kapısını tekmeleyip, tehdit etti

ADANA’da komşusundan gelen seslerden rahatsız olduğunu öne süren kadın, evlerinin kapısını defalarca tekmeleyip tehdit etti. Yaşananlar, evdekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kadın, gürültü yaptıklarını söylediği komşusunun evini önüne geldi. Evin bahçesinden girip merdivenlerden çıkan kadın, tehditte bulundu. Komşusuna kapısını açmasını söyleyen kadın, açılmaması üzerine defalarca tekmeledi. Kadın, “Aç kapıyı seni aşağı atacağım. Sen delik deşik edeceğim. Sesiniz çıksın, hadi. Bak nasıl delik deşik ediyorum, seni. Bak sağ bırakıyor muyum seni?” ifadelerini kullandı.