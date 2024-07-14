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        Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar en az 200 bin konutu 11 ilde teslim edeceğiz (2)

        ADANA'DAKOORDİNASYON TOPLANTISIÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana Valiliği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 16:08 Güncelleme: 14.07.2024 - 16:10
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        Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar en az 200 bin konutu 11 ilde teslim edeceğiz (2)
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        ADANA’DAKOORDİNASYON TOPLANTISI

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana Valiliği’ni ziyaret etti. Vali Yavuz Selim Köşger ile görüşen Bakan Kurum daha sonra Adana Valiliği Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, depremin yıkıma neden olduğu şehirleri tek tek gezerek yapılan çalışmaları yerinde incelediğini söyledi.

        Adana genelinde 2 bin 316 yeni konut ve iş yerlerini vatandaşlara teslim ettiklerini anlatan Bakan Kurum, “Tufanbeyli, İmamoğlu, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan, Seyhan ve Yumurtalık'ta devam 10 bin 586 konutumuz, iş yerimiz hızlıca tamamlanacak ve vatandaşlarımıza inşallah verilecek. Deprem bölgesinin istihdamı, deprem bölgesinin büyümesi, burada turizmin, ticaretin yeniden canlanması için kent meydanlarıyla, spor alanlarıyla, kültür sanat eserleriyle bir şehircilik modeli ortaya koyuyor ve bu da geleceğin muhteşem Türk şehirlerini inşa etmeye çalışıyoruz” dedi.

        ADANA’YA BÜYÜK KONTEYNER LİMANI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2025 yılından itibaren deprem bölgesindeki 11 ilin, Türkiye’nin kalkınma ve refah bölgesi olacağını belirten Bakan Kurum, şöyle konuştu:

        “Adana için çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir projemiz var. Bu projeyi cumhurbaşkanımız burada müjdelemiş ve sürecini başlatmıştı. Buradaki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) diye vatandaşlarımızın bildiği, gerçekten Adana için istihdam için, geleceği için çok önemli olduğunu düşündüğümüz projede de ÇED sürecini titizlikle yürütüyoruz. Oradaki kurumlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, talep doğrultusunda, vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda titiz ve hızlı bir şekilde sürecimizi inşallah tamamlayacağız. Yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca tahsisi istenilen ve valiliğimizde burada OSB olarak burada gerçekten Adana'nın geleceği adına çok önemli olduğunu düşündüğümüz, Adana'mızın kalkınmasına çok büyük katkı olacak büyük konteyner limanımızı inşallah Adana'mıza süratle kazandıracağız. Önümüzdeki hafta Ulaştırma Bakanlığımıza bu tahsisi inşallah gerçekleştireceğiz ve Adana'mızın geleceğine yönelik çok büyük bir yatırımı atmış olacağız. Bu yatırım hem tarımsal hem de endüstriyel açıdan bölgemizin gücüne güç katacaktır. Bölgemiz bu manada rahatlayacaktır. Bölgedeki limanlar, buradaki sanayi yatırımları Adana'ya verdiğimiz önemi bir kez daha göstermektedir. O yüzden biz Adana'yla her zaman yol yürüdük. 22 yıldır Adana'mız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Ve inşallah aynı anlayışla projelerimizi gerçekleştiriyor olacağız. Yine vatandaşımızın bizden istediği sanayi tesisleriyle ilgili arsa talepleri var. Gerek keresteciler gerek Mahrukatçılar Sitesiyle alakalı çalışmalarımızı da yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda orada yeni yerleşim yerlerinde onlara arsayı tahsis etmek ve orada çalışmaları suretiyle sanayimizi de bir düzen altına alacak adımları atacağız.”

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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