Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar en az 200 bin konutu 11 ilde teslim edeceğiz (2)

ADANA’DAKOORDİNASYON TOPLANTISI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana Valiliği’ni ziyaret etti. Vali Yavuz Selim Köşger ile görüşen Bakan Kurum daha sonra Adana Valiliği Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, depremin yıkıma neden olduğu şehirleri tek tek gezerek yapılan çalışmaları yerinde incelediğini söyledi.

Adana genelinde 2 bin 316 yeni konut ve iş yerlerini vatandaşlara teslim ettiklerini anlatan Bakan Kurum, “Tufanbeyli, İmamoğlu, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan, Seyhan ve Yumurtalık'ta devam 10 bin 586 konutumuz, iş yerimiz hızlıca tamamlanacak ve vatandaşlarımıza inşallah verilecek. Deprem bölgesinin istihdamı, deprem bölgesinin büyümesi, burada turizmin, ticaretin yeniden canlanması için kent meydanlarıyla, spor alanlarıyla, kültür sanat eserleriyle bir şehircilik modeli ortaya koyuyor ve bu da geleceğin muhteşem Türk şehirlerini inşa etmeye çalışıyoruz” dedi.