Adana'da sağanak ve fırtına; kule vinç ile ağaçlar devrildi, çatılar ve reklam panoları uçtu
ADANA'daetkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları ile reklam panoları uçtu.
ADANA'daetkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları ile reklam panoları uçtu. Bir şantiyedeki kule vinç ile çok sayıdaki ağaç da fırtına nedeniyle devrildi.
Kentin kuzey kısımlarında saat 17.00 sıralarında fırtına ve sağanak etkili oldu. Fırtına nedeniyle Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda bazı evlerin çatıları ile reklam panoları uçtu. Turgut Özal Bulvarı'nda da çok sayıda ağaç fırtına nedeniyle devrildi. Çukurova ilçesindeki bir şantiyede bulunan kule vinç de fırtına nedeniyle devrildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yollarda su birikintileri oluşurken, yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
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