Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da sağanak ve fırtına; kule vinç ile ağaçlar devrildi, çatılar ve reklam panoları uçtu

        ADANA'daetkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları ile reklam panoları uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 17:54 Güncelleme: 14.07.2024 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da sağanak ve fırtına; kule vinç ile ağaçlar devrildi, çatılar ve reklam panoları uçtu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'daetkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları ile reklam panoları uçtu. Bir şantiyedeki kule vinç ile çok sayıdaki ağaç da fırtına nedeniyle devrildi.

        Kentin kuzey kısımlarında saat 17.00 sıralarında fırtına ve sağanak etkili oldu. Fırtına nedeniyle Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda bazı evlerin çatıları ile reklam panoları uçtu. Turgut Özal Bulvarı'nda da çok sayıda ağaç fırtına nedeniyle devrildi. Çukurova ilçesindeki bir şantiyede bulunan kule vinç de fırtına nedeniyle devrildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yollarda su birikintileri oluşurken, yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        İzmir'deki elektrik akımı faciası: Bilirkişi ön raporunda ihmaller zinciri
        İzmir'deki elektrik akımı faciası: Bilirkişi ön raporunda ihmaller zinciri
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        Silivri'de otluk alanda yangın! Evlere de sıçradı
        Silivri'de otluk alanda yangın! Evlere de sıçradı
        Van Gölü'nde facia! Can kayıpları var
        Van Gölü'nde facia! Can kayıpları var
        Âşıklar Wimbledon finalinde
        Âşıklar Wimbledon finalinde
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Komşusunu, kapısını tekmeleyip tehdit etti: "Sizi delik deşik edeceğim"
        Komşusunu, kapısını tekmeleyip tehdit etti: "Sizi delik deşik edeceğim"
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        "Kara Duvar"da son durum!
        "Kara Duvar"da son durum!
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Final günü geldi çattı!
        Final günü geldi çattı!
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!

        Benzer Haberler

        Bakan Kurum, Adana'da tamamlanan deprem konutlarını inceledi
        Bakan Kurum, Adana'da tamamlanan deprem konutlarını inceledi
        İl Sağlık Müdürü Nacar'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        İl Sağlık Müdürü Nacar'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana'da konuştu...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana'da konuştu...
        Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar en az 200 bin konutu 11 ilde teslim edeceğiz...
        Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar en az 200 bin konutu 11 ilde teslim edeceğiz...
        Adana'da orman deposundaki tomruk yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da orman deposundaki tomruk yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
        MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mes...
        MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mes...