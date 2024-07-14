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        Yumurtalık sahilindeki yavru caretta caretta yavruları koruma altına alındı

        ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde sahilde görülen ve zabıta ekiplerinin muhafaza altına aldığı 20 yavru caretta caratta, doğa koruma ekiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 21:04 Güncelleme: 14.07.2024 - 21:10
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        Yumurtalık sahilindeki yavru caretta caretta yavruları koruma altına alındı
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        ADANA’nın Yumurtalık ilçesinde sahilde görülen ve zabıta ekiplerinin muhafaza altına aldığı 20 yavru caretta caratta, doğa koruma ekiplerine teslim edildi.

        Yumurtalık sahilinde su sporları işletmesi çalışanları, akşam saatlerinde vatandaşların denize girdiği bölgede 20 yavru caretta caretta görünce durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Yumurtalık Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, denize giren vatandaşların görmeden veya farketmeden zarar verme, ezme ihtimaline karşı yavru caretta carettaları koruma altına aldı. Zabıta ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine sahile gelen Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Yumurtalık Şube ekiplerine yavrular teslim edildi.

        Zabıta ekipleri ve çevredeki vatandaşlar, koruma altına alınan sevimli caretta carettalarla hatıra fotoğrafı çekilip, sevme fırsatını da değerlendirdi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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