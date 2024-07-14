Yumurtalık sahilindeki yavru caretta caretta yavruları koruma altına alındı

Zabıta ekipleri ve çevredeki vatandaşlar, koruma altına alınan sevimli caretta carettalarla hatıra fotoğrafı çekilip, sevme fırsatını da değerlendirdi.

Yumurtalık sahilinde su sporları işletmesi çalışanları, akşam saatlerinde vatandaşların denize girdiği bölgede 20 yavru caretta caretta görünce durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Yumurtalık Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, denize giren vatandaşların görmeden veya farketmeden zarar verme, ezme ihtimaline karşı yavru caretta carettaları koruma altına aldı. Zabıta ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine sahile gelen Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Yumurtalık Şube ekiplerine yavrular teslim edildi.

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