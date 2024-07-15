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        Müşteri gibi girdiği marketin kasasından 6 bin lira çaldı

        ADANA'damüşteri gibi davranıp, markete giren Ali B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 10:52 Güncelleme: 15.07.2024 - 10:55
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        Müşteri gibi girdiği marketin kasasından 6 bin lira çaldı
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        ADANA'damüşteri gibi davranıp, markete giren Ali B. (20), iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanıp, yazar kasadan 6 bin lira çalıp, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan Ali B. sorgusunda "Kasayı boş görünce şeytana uydum" dedi.

        Olay, 4 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Ali B., müşteri gibi davranıp girdiği Hüseyin Ç.'nin (32) marketinde bir süre dolaşıp, keşif yaptı. Market sahibi rafları düzenlediği sırada dalgınlığından faydalanan Ali B., yazar kasadan 6 bin lirayı çalıp, kaçtı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin ağzında sigara ile hırsızlık yaptığı görüldü. Hırsızlığı fark eden Hüseyin Ç.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntülerden kimliği tespit edilen ve 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan Ali B., aynı mahalledeki evine yapılan baskınla yakalandı. Emniyete götürülen Ali B., sorgusunda, "Kasayı boş görünce şeytana uydum. Parayı da harcadım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali B. tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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