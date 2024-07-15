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        Adana'da 'Demokrasi Nöbeti' tutuldu, şehitler dualarla anıldı

        ADANA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri kapsamında 'Demokrasi Nöbeti' tutuldu, hain darbe girişiminde şehit olanlar dualarla anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 22:45 Güncelleme: 15.07.2024 - 22:50
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        Adana'da 'Demokrasi Nöbeti' tutuldu, şehitler dualarla anıldı
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        ADANA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri kapsamında ‘Demokrasi Nöbeti’ tutuldu, hain darbe girişiminde şehit olanlar dualarla anıldı.

        Adana Valiliği tarafından Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine Vali Yavuz Selim Köşger, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Vatandaşların Türk bayraklarını coşkuyla salladığı etkinlikte, darbe girişimi lanetlendi, o gece hayatını kaybeden demokrasi şahitleri dualarla anıldı. Etkinlikte Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, hain darbe girişimi sırasında başta milli iradenin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere ülkenin önemli noktalarının bombalandığını hatırlattı. Darbeci hainlerin bombalarına rağmen vatandaşların milli iradeye sahip çıktığını vurgalayan Köşger, “Vatan ve bayrak sevgisini, ezan sesini tüm değerlerin üstünde tutan, bağımsız ve özgür yaşama gayesinden hiçbir zaman taviz vermeyen Türk milleti, Malazgirt’te, Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da olduğu gibi o karanlık gecede de tek yürek olmuş, millî iradenin üzerinde hiçbir fani gücü tanımadığını göstermiş, istiklal ve istikbalini bir avuç haine teslim etmemiştir. Aziz milletimiz; iç ve dış güçlerin projesi olan, 60 yıl önce harekete geçen, devletimizin en hassas noktalarını bir ahtapot gibi saran, bu ülkenin gençlerini mankurtlaştırıp paralel bir yapı oluşturan hain Fethullahçı Terör Örgütü’ne milli irade tokadını atarak, hak ettiği dersi vermiştir” dedi. Milli İradeye Saygı Platform Başkanı Zeki Kıvanç ise FETÖ eliyle Türkiye’nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine izin verilmediğini söyledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Ankara’daki programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sinevizyondan izlendi. Etkinliğe katkı sağlayan sivil toplum kuruluşu temsilcilerine plaket verildi.

        Demokrasi Nöbeti, ilahiler, şiirler ve türküler eşliğinde devam etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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