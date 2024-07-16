Dolmuş sürücüsünün öldürülmesini görüntü kayıtları çözecek

ADANA'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada kendisine tabanca çeken dolmuş şoförü Can Yüce'yi (24) tabancayla vurarak öldüren TIR şoförü Adem Tamtalak’ın (41) müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada, olayın aydınlatılmasında en büyük delil olarak gösterilen ve İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cep telefonu ve araç kamera kayıtlarının iyileştirme işleminin yaptırılması, bu işlem gerçekleştirildikten sonra görüntü kayıtlarının bilirkişiye verilip kronolojik olarak görüntü ve konuşmalara ilişkin fotoğraf ve çözümlemeleri yapılarak rapor hazırlanmasına karar verildi.

Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde 2 Aralık 2022'de meydana gelen olayda; Can Yüce, 01 M 0712 plakalı dolmuşuyla yolcu indirdiği sırada, TIR şoförü Adem Tamtalak ile 'yol verme' meselesinden tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda iki taraf da birbirine tabanca çekti. TIR şoförü Tamtalak, Yüce'ye ateş açtı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yüce, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Tamtalak, tutuklandı. YOLCULAR UYARMIŞ Olay sırasında dolmuşta yaşananlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, Can Yüce’yi, diğer yolcuların, “Daha çok gençsin, yapma” diyerek uyardığı ve elinden tabancayı almaya çalıştığı görüldü. Yüce’nin ise yolcuları dinlemeyip, minibüsten indiği tespit edildi.

4'ÜNCÜ DURUŞMA GÖRÜLDÜ Tutuklanan Adem Tamtalak hakkında Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Kasten öldürme, ruhsatsız silah taşıma, tehdit' suçlarından açılan davanın 4’üncü duruşmasına devam edildi. Hakkında müebbet ve 5 yıla kadar hapis cezası istenen Adem Tamtalak, bulunduğu Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin (SEGBİS) devamlı meşgul uyarısı vermesi nedeniyle katılamadı. Öldürülen dolmuş şoförünün babası Cuma Yüce ile tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu. Yüce ailesinin avukatı, görüntülerle ilgili adli tıp raporu aldırılması hususunu mahkemenin takdirine bıraktıklarını belirterek, “Kanaatimizce dosya içerisindeki çözümlemeler yeterli açıklıktadır” diyerek sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Cumhuriyet savcısı da sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilip, eksikliklerin tamamlanmasını talep etti. Sanık avukatı ise adli tıp raporunun alınması hususunu mahkemenin takdirine bıraktıklarını, önceki duruşmalarda tanıkların dinlendiğini belirterek müvekkilinin tahliyesini istedi. SEGBİS’te yaşanan sorun nedeniyle duruşmaya katılamayan sanık Adem Tamtalak, daha önce verdiği savunmasında, olayda öldürme kastının olmadığını belirterek, "Bu olayın yaşanmaması için elimden gelen her şeyi yaptım. Uzun yol şoförü olduğum için hırsızlıktan korunma amacıyla torpidoda bulunan tabancayla aşağı doğru bir el ateş ettim. Maktulün yaralandığını dahi bilmiyordum. Maktul, TIR'ın arkasına doğru uzaklaşmaya başlayınca ben de olay yerinden ayrıldım" dedi.