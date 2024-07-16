Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Dolmuş sürücüsünün öldürülmesini görüntü kayıtları çözecek

        ADANA'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada kendisine tabanca çeken dolmuş şoförü Can Yüce'yi (24) tabancayla vurarak öldüren TIR şoförü Adem Tamtalak'ın (41) müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada, olayın aydınlatılmasında en büyük delil olarak gösterilen ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cep telefonu ve araç kamera kayıtlarının iyileştirme işleminin yaptırılması, bu işlem gerçekleştirildikten sonra görüntü kayıtlarının bilirkişiye verilip kronolojik olarak görüntü ve konuşmalara ilişkin fotoğraf ve çözümlemeleri yapılarak rapor hazırlanmasına karar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:11 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dolmuş sürücüsünün öldürülmesini görüntü kayıtları çözecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada kendisine tabanca çeken dolmuş şoförü Can Yüce'yi (24) tabancayla vurarak öldüren TIR şoförü Adem Tamtalak’ın (41) müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada, olayın aydınlatılmasında en büyük delil olarak gösterilen ve İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cep telefonu ve araç kamera kayıtlarının iyileştirme işleminin yaptırılması, bu işlem gerçekleştirildikten sonra görüntü kayıtlarının bilirkişiye verilip kronolojik olarak görüntü ve konuşmalara ilişkin fotoğraf ve çözümlemeleri yapılarak rapor hazırlanmasına karar verildi.

        Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde 2 Aralık 2022'de meydana gelen olayda; Can Yüce, 01 M 0712 plakalı dolmuşuyla yolcu indirdiği sırada, TIR şoförü Adem Tamtalak ile 'yol verme' meselesinden tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda iki taraf da birbirine tabanca çekti. TIR şoförü Tamtalak, Yüce'ye ateş açtı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yüce, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Tamtalak, tutuklandı.

        YOLCULAR UYARMIŞ

        Olay sırasında dolmuşta yaşananlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, Can Yüce’yi, diğer yolcuların, “Daha çok gençsin, yapma” diyerek uyardığı ve elinden tabancayı almaya çalıştığı görüldü. Yüce’nin ise yolcuları dinlemeyip, minibüsten indiği tespit edildi.

        4'ÜNCÜ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

        Tutuklanan Adem Tamtalak hakkında Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Kasten öldürme, ruhsatsız silah taşıma, tehdit' suçlarından açılan davanın 4’üncü duruşmasına devam edildi. Hakkında müebbet ve 5 yıla kadar hapis cezası istenen Adem Tamtalak, bulunduğu Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin (SEGBİS) devamlı meşgul uyarısı vermesi nedeniyle katılamadı. Öldürülen dolmuş şoförünün babası Cuma Yüce ile tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.

        Yüce ailesinin avukatı, görüntülerle ilgili adli tıp raporu aldırılması hususunu mahkemenin takdirine bıraktıklarını belirterek, “Kanaatimizce dosya içerisindeki çözümlemeler yeterli açıklıktadır” diyerek sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

        Cumhuriyet savcısı da sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilip, eksikliklerin tamamlanmasını talep etti.

        Sanık avukatı ise adli tıp raporunun alınması hususunu mahkemenin takdirine bıraktıklarını, önceki duruşmalarda tanıkların dinlendiğini belirterek müvekkilinin tahliyesini istedi.

        SEGBİS’te yaşanan sorun nedeniyle duruşmaya katılamayan sanık Adem Tamtalak, daha önce verdiği savunmasında, olayda öldürme kastının olmadığını belirterek, "Bu olayın yaşanmaması için elimden gelen her şeyi yaptım. Uzun yol şoförü olduğum için hırsızlıktan korunma amacıyla torpidoda bulunan tabancayla aşağı doğru bir el ateş ettim. Maktulün yaralandığını dahi bilmiyordum. Maktul, TIR'ın arkasına doğru uzaklaşmaya başlayınca ben de olay yerinden ayrıldım" dedi.

        BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, olayın aydınlatılmasında en büyük delil olarak gösterilen ve İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cep telefonu ve araç kamera kayıtlarının iyileştirme işleminin yaptırılması, bu işlem gerçekleştirildikten sonra görüntü kayıtlarının bilirkişiye verilip kronolojik olarak görüntü ve konuşmalara ilişkin fotoğraf ve çözümlemeleri yapılarak hazırlanacak bilirkişi raporunun beklenilmesi için duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        Emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Patlak lastikle ters yönde 8 kilometre kaçtı!
        Patlak lastikle ters yönde 8 kilometre kaçtı!
        Ferdi için flaş takas!
        Ferdi için flaş takas!
        Marinada feci kaza! Tekne ve bot çarpıştı! Denize düştü!
        Marinada feci kaza! Tekne ve bot çarpıştı! Denize düştü!
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        Trump'a saldıran Crooks saldırıdan önce ne yaptı?
        Trump'a saldıran Crooks saldırıdan önce ne yaptı?
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular
        Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        Kaslar yarışıyor
        Kaslar yarışıyor
        İbre Wendel'e döndü!
        İbre Wendel'e döndü!
        Trump yeniden halk karşısında
        Trump yeniden halk karşısında
        ILO sektörel asgari ücrete karşı
        ILO sektörel asgari ücrete karşı
        Venedik'e girişte 29 günde 2,2 milyon euro toplandı
        Venedik'e girişte 29 günde 2,2 milyon euro toplandı
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler

        Benzer Haberler

        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 19,5 yıl hapis
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 19,5 yıl hapis
        Adana'da uygulamalarda 40 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Adana'da uygulamalarda 40 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Adana'da bir kişinin cep telefonunu gasbeden sanığa 6 yıl hapis
        Adana'da bir kişinin cep telefonunu gasbeden sanığa 6 yıl hapis
        Adana ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla...
        Adana ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla...
        Adana'da 'Demokrasi Nöbeti' tutuldu, şehitler dualarla anıldı
        Adana'da 'Demokrasi Nöbeti' tutuldu, şehitler dualarla anıldı
        Adana'daki fırtınanın etkisi güvenlik kamerasınca görüntülendi
        Adana'daki fırtınanın etkisi güvenlik kamerasınca görüntülendi