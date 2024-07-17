Adana'da 'torbacı' operasyonunda 44 tutuklama

ADANA'da narkotik polisinin, torbacılara yönelik operasyonunda gözaltına alınan 66 şüpheliden 44'ü tutuklandı, 22'si adli kontrolle serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 66 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında yapılan sokak, ikamet ve araç aramalarında 1 kilo 837 gram metamfetamin, 569 gram esrar, 1 kilo 369 gram bonzai, 932 gram bonzai ham maddesi, 70 kök Hint keneviri, 66 gram eroin, 40 bin 662 uyuşturucu hap ve 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 44'ü tutuklandı, 22'si adli kontrolle serbest bırakıldı.