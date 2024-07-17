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        Adana'da 'torbacı' operasyonunda 44 tutuklama

        ADANA'da narkotik polisinin, torbacılara yönelik operasyonunda gözaltına alınan 66 şüpheliden 44'ü tutuklandı, 22'si adli kontrolle serbest kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 10:23 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:25
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        Adana'da 'torbacı' operasyonunda 44 tutuklama
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        ADANA'da narkotik polisinin, torbacılara yönelik operasyonunda gözaltına alınan 66 şüpheliden 44'ü tutuklandı, 22'si adli kontrolle serbest kaldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 66 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında yapılan sokak, ikamet ve araç aramalarında 1 kilo 837 gram metamfetamin, 569 gram esrar, 1 kilo 369 gram bonzai, 932 gram bonzai ham maddesi, 70 kök Hint keneviri, 66 gram eroin, 40 bin 662 uyuşturucu hap ve 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 44'ü tutuklandı, 22'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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