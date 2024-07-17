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        18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        ADANA'da19 suç kaydı bulunan ve hırsızlıktan 18 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Salih Güzel (31), GBT sorgusunda yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 10:28 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:30
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        18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        ADANA'da19 suç kaydı bulunan ve hırsızlıktan 18 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Salih Güzel (31), GBT sorgusunda yakalandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, şüphe üzerine durdukları Salih Güzel'in GBT sorgulamasında, 3 ayrı dosyadan 'hırsızlık' suçunu işlediğini, toplam 18 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti. 'Motosiklet hırsızlığı', 'Kasten yaralama' ve 'Konut dokunulmazlığı' gibi suçlardan toplam 19 kaydı bulunan Güzel'i gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından Güzel, cezaevine gönderildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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