18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, şüphe üzerine durdukları Salih Güzel'in GBT sorgulamasında, 3 ayrı dosyadan 'hırsızlık' suçunu işlediğini, toplam 18 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti. 'Motosiklet hırsızlığı', 'Kasten yaralama' ve 'Konut dokunulmazlığı' gibi suçlardan toplam 19 kaydı bulunan Güzel'i gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından Güzel, cezaevine gönderildi.

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