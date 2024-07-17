MR füzyon prostat biyopsisi hayat kurtarıyor

BAŞKENT Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Üroloji Ana Bilim Dalı Bölümünden Uzm. Dr. Mehmet Vehbi Kayra, erken evrede teşhis edilen prostat kanserinin genellikle tedavi edildiğini, gelişmiş teknolojiye sahip MR füzyon prostat biyopsisinin hastalığın erken teşhis edilmesini sağladığını söyledi.

Prostat kanserinin erken teşhisinin, tedavi başarısı için kritik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Üroloji Ana Bilim Dalı Bölümünden Uzm. Dr. Mehmet Vehbi Kayra; “Erken evrede teşhis edilen prostat kanseri, genellikle tedavi edilebilir ve hastaların normal yaşamlarına devam etmeleri mümkün olabilir. Bu nedenle, belirli bir yaşın üzerindeki erkeklerin düzenli olarak prostat kanseri taraması yaptırmalarını öneriyoruz. Prostat kanseri taraması aile öyküsü varsa 40 yaşından sonra, aile öyküsü yoksa 50 yaşında sonra tüm erkeklere yapılması gerekmektedir. Prostat kanseri taramasında PSA adı verilen kan tahlili sonucunda yükseklik saptanması halinde prostat kanseri riski nedeniyle multiparametrik MR çekilmektedir. Multiparametrik MR’da şüpheli prostat kanseri olabilecek lezyonlar görülmesi halinde de ultrason eşliğinde prostat biyopsisi yapılmaktadır. Geleneksel eski yöntemlerde prostatta rastgele 12 farklı alandan biyopsi yapılmaktaydı ve bu da küçük milimetrik prostat kanseri olabilecek alanların aklanmasına sebep olmaktaydı. Gelişen teknolojiyle beraber multiparametrik MR’daki prostat görüntüsü 3 boyutlu hale getirilerek bir yazılım aracılığıyla ultrasondaki görüntüyle birleştirilmektedir. Bu sayede prostattaki milimetrik şekilde olanlar da dahil riskli alanlar hedeflenerek doğru alandan biyopsi yapılması olanağı bize sunmaktadır. Hastanemizde başarıyla uygulanan MR füzyon prostat biyopsisi ile hastalarımız erken tanı ile sağlığına kavuşmaktadır” dedi.