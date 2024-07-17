Basra'yı Akdeniz'e bağlayacak Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisi onaylandı

AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, Basra Körfezi'ni Irak ve Türkiye üzerinden Akdeniz'e bağlayacak Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisinin onaylandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisinin onaylandığını açıkladı. Çelik, paylaşımında, "Stratejik konumuyla her daim önemli bir potansiyeli bünyesinde barındıran Adana'mızı dünya ticaretinde ve uluslararası ulaştırma koridorlarında öne çıkaracak olan Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisi onaylandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Adana'mıza dev bir eser daha kazandırma müjdesi hayata geçiyor. Adana Ana Konteyner Limanı ile Basra Körfezi'nin Irak ve Türkiye üzerinden Akdeniz'e bağlanmasının yanı sıra doğu-batı, güney-kuzey koridorlarında demir ve kara yollarından taşınan yüklerin Akdeniz'e Türkiye üzerinden geçmesine olanak sağlanacak. Türkiye'nin tüm limanlarının kurulu kapasitesi 12 milyon TEU iken neredeyse tüm kapasiteyi karşılayacak olan Adana Ana Konteyner Limanı, Adana'mızın ve bölgemizin ticari potansiyelini maksimum düzeyde değerlendiren stratejik bir aktör olacak. Bu büyük projeyi Adana'mıza ve bölgemize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz, ilgili Bakanlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.