Apart oteldeki cinayet 2 dakikada işlenmiş

ADANA’da apart otelde kalan Selahattin Ayan’ı (34) öldürdükleri iddia edilen ancak suçlamayı kabul etmeyen Hıdır Üzel (27) ve Şükrü Çiçek (31) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, “Şüphelilerin saat 19.45 ile 19.47 arasında 2 dakikalık süreç içerisinde Selahattin Ayan’ı öldürdükleri değerlendirilmektedir” denildi.

Sümer Mahallesi’ndeki apart otelin 22 numaralı odasında kalan Selahattin Ayan, 15 Mart 2024’te iddiaya göre arkadaşları Şükrü Çiçek ve Hıdır Üzel tarafından silahla öldürülmüş halde bulundu. 2 arkadaş polisi arayarak durumu bildirdi. Odaya gelen sağlık görevlileri, Ayan’ın boğazından silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Polisler evde yaptıkları incelemede, oda içerisi kuzey duvarında bir kurşun izi tespit etti, 2 boş kovan ve deforme olmuş çekirdek bulundu. Ayan’ın öldürülmesinde kullanılan silah ve 2 cep telefonunun arkadaşı Şükrü Çiçek’te bulunması, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu Ayan’ın odasına en son giren kişilerin Çiçek ve Üzel olduğunun belirlenmesi üzerine 2 arkadaş cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

Sanık Şükrü Çiçek, Selahattin Ayan’ın 10-11 yıllık arkadaşı olduğunu, aralarında husumet bulunmadığını söyledi. Olay günü, Selahattin Ayan’ın WhatsApp üzerinden arayıp çağırması üzerine arkadaşı Hıdır Üzel’i de alarak Ayan’ın yanına gittiklerini belirten Çiçek, savunmasında şunları söyledi:

Savcı, soruşturmasını tamamlayarak suçlamayı kabul etmeyen sanıklar Şükrü Çiçek ve Hıdır Üzel hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Şükrü Çiçek ile öldürülen Selahattin Ayan arasında geçen WhatsApp görüşmelerinin dökümü, otelin güvenlik kamera görüntülerine ve Kriminal Polis Laboratuvarı raporuna yer verildi.

“Odasının kapısı kapalıydı. Selahattin, diye seslendik ancak cevap veren olmadı. Odaya girince Selahattin koltuğun önünde ayakları üst üste atmış bir şekilde yatıyordu. Uyuşturucunun etkisinden bayılmış sandım. Hıdır’a telefonu verip ambulansı aramasını söyledim. Selahattin’in yanında cep telefonlarını gördüm, bir anlık refleksle cebime koydum. Göğüs kısmında kan ve silah deliği gördüm. Selahattin ile satın aldığımız silahı aramaya başladım. Selahattin bu tabancayı yatağının hemen yanında bulunan dolabın çekmecesine koyardı. Oraya baktım tabancayı buldum. Elime alıp, ateş edilmiş mi, diye kokladım. Tabancadan barut kokusu gelmiyordu. Zaten tabanca arızalıydı ve ateş etmiyordu. Aşağıda ambulans beklerken tabancayı arabama koydum. Selahattin’e ben ateş etmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”

‘SELAHATTİN’İ KİMİN VURDUĞUNU BİLMİYORUM’

Hıdır Üzel ise “Selahattin’i 8 yıldır tanırım. Muhabbet için devamlı yanına gider birlikte uyuşturucu kullanırdık. Selahattin’i kimin vurduğunu bilmiyorum. Şükrü ile Selahattin arasında herhangi bir husumet var mı, bilmiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

SİLAH ÇALIŞIYOR

Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü raporunda, sanıklardan Şükrü Çiçek’in arızalı dediği tabancanın arızalı olmadığı, olay yerinde bulunan 2 kovan ve 2 deforme mermi çekirdeğinin inceleme konusu tabancadan elde edilen mukayese kovanlar ve çekirdeklerin ayrı ayrı yapılan karşılaştırmalarında aralarında karakteristik izler yönünden benzerlik bulunduğunun görüldüğü belirtildi. Ayrıca, sanık Çiçek’te atış atıklarına rastlandığı kaydedildi.