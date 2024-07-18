Eski kayınpederini tabancayla vurduktan sonra, tekmeleyip üzerine bastı

ADANA'da tartıştığı eski damadı Ahmet Susam (43) tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan Muhittin Bulut (54), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Susam'ın Bulut'u vurduktan sonra tekmeleyip üzerine bastığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Susam, 3 yıl önce 2 çocuğunun annesiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Eski eşi başkasıyla evlenip şehir dışına yerleşen Susam, boşanma konusunda eski kayınpederi Muhittin Bulut'u suçladı. Ahmet Susam, bu sabah Bulut'un evinin önüne gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Susam, yanındaki tabancayla Muhittin Bulut’u vurdu. Bulut kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Muhittin Bulut, kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bulut'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Ahmet Susam'ı Seyhan ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

TEKMELEYİP ÜZERİNE BASTI

Bu arada Ahmet Susam'ın vurduğu eski kayınpederini yaralı halde yerde yatarken tekmeleyip üzerine bastığı anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.