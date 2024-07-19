Uzman çavuş bacanağının öldürdüğü spor eğitmeni, toprağa verildi

ADANA'da uzman çavuş bacanağı Gökhan Çelik (29) tarafından tabanca ile vurulup, tedavi gördüğü hastanede 21 günlük yaşam mücadelesini kaybeden spor eğitmeni Murat Akdöker (34), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 28 Haziran'da saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı'nda meydana geldi. Uzman Çavuş Gökhan Çelik, geçimsizlik nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Hatice Çelik (27) ve bacanağı Murat Akdöker ile konuşmak üzere buluştu. Akdöker yönetimindeki 70 AAF 487 plakalı otomobilde taraflar arasındaki görüşme sırasında tartışma yaşanınca Gökhan Çelik, belinden tabancasını çıkarınca Hatice Çelik, panik ve korku içerisinde araçtan inip, kaçmaya çalıştı. Bu sırada Gökhan Çelik, otomobilde direksiyonun başında bulunan bacanağı Akdöker'e ardından kaçmaya çalışan eşine ateş etti. Bu sırada seken kurşunlar olay yerinde bulunan İsmail Hakkı Ağca (71) ve Can Alagöz'e (57) isabet etti.