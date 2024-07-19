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        Uzman çavuş bacanağının öldürdüğü spor eğitmeni, toprağa verildi

        ADANA'da uzman çavuş bacanağı Gökhan Çelik (29) tarafından tabanca ile vurulup, tedavi gördüğü hastanede 21 günlük yaşam mücadelesini kaybeden spor eğitmeni Murat Akdöker (34), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 15:01 Güncelleme: 19.07.2024 - 15:05
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        Uzman çavuş bacanağının öldürdüğü spor eğitmeni, toprağa verildi
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        ADANA'da uzman çavuş bacanağı Gökhan Çelik (29) tarafından tabanca ile vurulup, tedavi gördüğü hastanede 21 günlük yaşam mücadelesini kaybeden spor eğitmeni Murat Akdöker (34), son yolculuğuna uğurlandı.

        Olay, 28 Haziran'da saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı'nda meydana geldi. Uzman Çavuş Gökhan Çelik, geçimsizlik nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Hatice Çelik (27) ve bacanağı Murat Akdöker ile konuşmak üzere buluştu. Akdöker yönetimindeki 70 AAF 487 plakalı otomobilde taraflar arasındaki görüşme sırasında tartışma yaşanınca Gökhan Çelik, belinden tabancasını çıkarınca Hatice Çelik, panik ve korku içerisinde araçtan inip, kaçmaya çalıştı. Bu sırada Gökhan Çelik, otomobilde direksiyonun başında bulunan bacanağı Akdöker'e ardından kaçmaya çalışan eşine ateş etti. Bu sırada seken kurşunlar olay yerinde bulunan İsmail Hakkı Ağca (71) ve Can Alagöz'e (57) isabet etti.

        EŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

        Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik'in hayatını kaybettiği belirlenirken, Akdöker, Ağca ve Alagöz, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Akdöker'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Polisin 'Teslim ol' çağrısına uymayıp, kaçmaya çalışan Çelik, ekipler tarafından ayağından vuruldu. Yaralı olarak kaçmayı sürdüren Çelik, daha sonra yakalanarak tutuklandı.

        Gökhan Çelik'in vurduğu bacanağı Murat Akdöker ise tedavi gördüğü özel hastanede 21 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Spor eğitmenliği yapan Akdöker'in cenazesi, bugün öğle vakti kılınan namazından ardından Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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