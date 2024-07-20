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        Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polise çarpıp, yaraladı

        ADANA'nın Çukurova ilçesinde 'dur' ihtiranı uymayan motosiklet sürücüsü, üzerine sürdüğü polis memuruna çarptıktan sonra yaya olarak kaçmak istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 01:53 Güncelleme: 20.07.2024 - 01:55
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        Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polise çarpıp, yaraladı
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        ADANA'nın Çukurova ilçesinde ‘dur’ ihtiranı uymayan motosiklet sürücüsü, üzerine sürdüğü polis memuruna çarptıktan sonra yaya olarak kaçmak istedi. Diğer polisler tarafından yakalanan şüphelinin ehliyetinin olmadığı öğrenilirken, yaralanan polis memuru hastanede tedaviye alındı.

        Olay, Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Asayiş uygulaması yapan polis ekiplerini gören K.Y. (21), motosikletiyle polislerden uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada engel olmaya çalışan bir polise çarparak yaralanmasına neden olan sürücü K.Y., motosikletin devrilmesiyle kendisi de düştü. Yaya olarak kaçmaya devam eden K.Y., takip eden diğer polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, ilk ifadesinde ehliyetinin olmadığı için kaçmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Yaralanan polis memuru ise olay yerine gelen sağlık görevlisinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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