10 yaşındaki kızın cep telefonunu çaldığı anlar kamerada

ADANA'da yolda tek başına yürüyen B.M.A. (10), adlı kız çocuğunun yanına elektrikli bisikletle yaklaşarak, konuştuğu cep telefonunu alıp kaçan Cihat H. (22), polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Temmuz’da merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Kur’an Kursu’na gitmek için evden çıkıp Alparslan Türkeş Bulvarı’nda yürüyen B.M.A., cep telefonuyla annesi Neslihan A. (38) ile konuşurken, arkasından elektrikli bisikletle Cihat H. yaklaştı. Cihat H., B.M.A.’nın elindeki telefonu alıp, hızla uzaklaştı. Yaşanan o anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.