10 yaşındaki kızın cep telefonunu çaldığı anlar kamerada
ADANA'da yolda tek başına yürüyen B.
ADANA'da yolda tek başına yürüyen B.M.A. (10), adlı kız çocuğunun yanına elektrikli bisikletle yaklaşarak, konuştuğu cep telefonunu alıp kaçan Cihat H. (22), polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 9 Temmuz’da merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Kur’an Kursu’na gitmek için evden çıkıp Alparslan Türkeş Bulvarı’nda yürüyen B.M.A., cep telefonuyla annesi Neslihan A. (38) ile konuşurken, arkasından elektrikli bisikletle Cihat H. yaklaştı. Cihat H., B.M.A.’nın elindeki telefonu alıp, hızla uzaklaştı. Yaşanan o anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis, kameraları inceledikten sonra şüpheli Cihat H. yakaladı. Şüphelinin sattığı belirlenen cep telefonu, bulunup sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan ve ifadesinde, “Küçük kız elinde telefonla konuşurken, bir anda telefonunu çalmaya karar verdim” dediği öğrenilen Cihat H., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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