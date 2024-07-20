Adana'nın Feke ilçesinde şarbon hastalığı görüldü; aşılama çalışması başlatıldı

ADANA’nın Feke ilçesinde bazı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan alınan numunelerin sonucunda şarbon hastalığı çıkması nedeniyle bölgede aşılama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Oruçlu Mahallesi’nde bazı küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hastalanması sonucu İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan numunelerde şarbon testi pozitif çıktı. Ekipler bunun üzerine bölgedeki 3 bin 500 büyükbaş ve 3 bin 700 küçükbaş hayvanı aşılamak için çalışma başlattı. İlçeye canlı hayvan giriş ve çıkışı durduruldu. Konuyla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü’nün yaptığı yazılı açıklamada, "17/07/2024 tarihinde ilçemize bağlı Oruçlu Mahallesi’nde ani ölüm sonucu alınan numunelerin Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü tarafından şarbon hastalığı yönünden pozitif sonuçlanması ile ilçemiz personelleri veteriner hekimleri tarafından kordon altına alınıp köye ait hayvanlara 11 bin doz aşılama çalışması başlamıştır. Başta Oruçlu Mahallesi olmak üzere ilçemizin diğer tüm sakinlerinin bu süreçte duyarlı ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Şarbon hastalığı, hayvanlardan insanlara bulaş olduğu için zoonoz hastalıklar sınıfına girmektedir. Bu yüzden vatandaşlarımız ahır hijyeni ve kişisel hijyenlerine dikkat ettikleri takdirde aşılama çalışmalarımız daha kesin sonuçlar verecektir” ifadelerine yer verildi.