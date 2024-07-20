Adana'da orman yangını

Yangın, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek yangına müdahaleye başladı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

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