Adana'da orman yangını (2)
KONTROLALTINA ALINDIAdana'nın Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Mahallesi'nde saat 21 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.
KONTROLALTINA ALINDI
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Mahallesi'nde saat 21 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.