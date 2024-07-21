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        Adana'da 4.1 büyüklüğünde deprem

        ADANA'nın Aladağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 06:22 Güncelleme: 21.07.2024 - 06:25
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        Adana'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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        ADANA'nın Aladağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Aladağ ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 05.55'te meydana geldi. Yerin 9.26 kilometre derinliğinde olan deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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