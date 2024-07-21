Adana'da 4.1 büyüklüğünde deprem
ADANA'nın Aladağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.
ADANA'nın Aladağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Aladağ ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 05.55'te meydana geldi. Yerin 9.26 kilometre derinliğinde olan deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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