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        11 kilo esrarı akü içerisine gizleyen 2 şüpheli yakalandı

        ADANA'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla takibe alınan 2 şüpheli, akü içerisine gizledikleri 11 kilogram esrarla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 09:32 Güncelleme: 21.07.2024 - 09:35
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        11 kilo esrarı akü içerisine gizleyen 2 şüpheli yakalandı
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        ADANA'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla takibe alınan 2 şüpheli, akü içerisine gizledikleri 11 kilogram esrarla yakalandı.

        Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kurye aracılığıyla uyuşturucu madde getirileceği ve 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına verileceği bilgisi üzerine çalışma yaptı. Takibe alınan 2 şüpheli, akü içerisine gizledikleri 11 kilogram esrar ile yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinde "Akü değiştirmeye gidiyorduk. İçerisinde uyuşturucu olduğunu bilmiyorduk" dedikleri öğrenilen S.A. (30) ile M.F. (23), adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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