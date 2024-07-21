Kayıt dışı benzin satışı yapmayınca darbedildi; o anlar kamerada

ADANA'dakayıt dışı benzin satışı yapmayacağını söyleyen görevli, motosikletle akaryakıt istasyonuna gelen 2 kişi tarafından darbedildi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre; istasyona gelen motosikletli 2 kişi, görevliye ellerindeki pet şişeye benzin doldurmasını istedi. Görevli de pet şişeye kayıt dışı akaryakıt satışının yasak olduğunu söyledi. Bunun üzerine görevli ile 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile motosiklettekiler, görevliyi tekme ve yumruklarla darbetti. Çevredekilerin araya girmesi ile 2 kişi, olay yerinden kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.