Kayıt dışı benzin satışı yapmayınca darbedildi; o anlar kamerada
ADANA'dakayıt dışı benzin satışı yapmayacağını söyleyen görevli, motosikletle akaryakıt istasyonuna gelen 2 kişi tarafından darbedildi.
ADANA'dakayıt dışı benzin satışı yapmayacağını söyleyen görevli, motosikletle akaryakıt istasyonuna gelen 2 kişi tarafından darbedildi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre; istasyona gelen motosikletli 2 kişi, görevliye ellerindeki pet şişeye benzin doldurmasını istedi. Görevli de pet şişeye kayıt dışı akaryakıt satışının yasak olduğunu söyledi. Bunun üzerine görevli ile 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile motosiklettekiler, görevliyi tekme ve yumruklarla darbetti. Çevredekilerin araya girmesi ile 2 kişi, olay yerinden kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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