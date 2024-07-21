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        Kayıt dışı benzin satışı yapmayınca darbedildi; o anlar kamerada

        ADANA'dakayıt dışı benzin satışı yapmayacağını söyleyen görevli, motosikletle akaryakıt istasyonuna gelen 2 kişi tarafından darbedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 10:51 Güncelleme: 21.07.2024 - 10:55
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        Kayıt dışı benzin satışı yapmayınca darbedildi; o anlar kamerada
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        ADANA'dakayıt dışı benzin satışı yapmayacağını söyleyen görevli, motosikletle akaryakıt istasyonuna gelen 2 kişi tarafından darbedildi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre; istasyona gelen motosikletli 2 kişi, görevliye ellerindeki pet şişeye benzin doldurmasını istedi. Görevli de pet şişeye kayıt dışı akaryakıt satışının yasak olduğunu söyledi. Bunun üzerine görevli ile 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile motosiklettekiler, görevliyi tekme ve yumruklarla darbetti. Çevredekilerin araya girmesi ile 2 kişi, olay yerinden kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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