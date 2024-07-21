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        Adana'da otomobil göle düştü: Batuhan öldü, annesi, babası ve kardeşi kayıp (2)

        KİMLİKLERİTESPİT EDİLDİ; 1 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIAdana'nın Çukurova ilçesindeki Çatalan Köprüsü'nde kontrolden çıkan otomobil Seyhan Baraj Gölü'ne düşen araçtaki 4 kişilik ailenin kimliği tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 12:52 Güncelleme: 21.07.2024 - 12:55
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        Adana'da otomobil göle düştü: Batuhan öldü, annesi, babası ve kardeşi kayıp (2)
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        KİMLİKLERİTESPİT EDİLDİ; 1 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Adana'nın Çukurova ilçesindeki Çatalan Köprüsü’nde kontrolden çıkan otomobil Seyhan Baraj Gölü’ne düşen araçtaki 4 kişilik ailenin kimliği tespit edildi. Araçtakilerin sürücü Veysel Aydoğmuş (37), eşi Emine Aydoğmuş (35) ve çocukları Batuhan Aydoğmuş (16) ile Mete Aydoğmuş (13) oldukları belirlendi. Kazayı duyan yakınları köprüye gelerek ekiplerin çalışmasını izlerken, bu sırada Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine ulaşıldı. Su altı polisleri tarafından karaya çıkarılan Aydoğmuş'un cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Ekiplerin göldeki arama çalışmaları devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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