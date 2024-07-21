Adana'da otomobil göle düştü: Batuhan öldü, annesi, babası ve kardeşi kayıp (2)
KİMLİKLERİTESPİT EDİLDİ; 1 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIAdana'nın Çukurova ilçesindeki Çatalan Köprüsü'nde kontrolden çıkan otomobil Seyhan Baraj Gölü'ne düşen araçtaki 4 kişilik ailenin kimliği tespit edildi.
KİMLİKLERİTESPİT EDİLDİ; 1 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Adana'nın Çukurova ilçesindeki Çatalan Köprüsü’nde kontrolden çıkan otomobil Seyhan Baraj Gölü’ne düşen araçtaki 4 kişilik ailenin kimliği tespit edildi. Araçtakilerin sürücü Veysel Aydoğmuş (37), eşi Emine Aydoğmuş (35) ve çocukları Batuhan Aydoğmuş (16) ile Mete Aydoğmuş (13) oldukları belirlendi. Kazayı duyan yakınları köprüye gelerek ekiplerin çalışmasını izlerken, bu sırada Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine ulaşıldı. Su altı polisleri tarafından karaya çıkarılan Aydoğmuş'un cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Ekiplerin göldeki arama çalışmaları devam ediyor.
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