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        Adana'da otomobil göle düştü; sürücü, eşi ve 2 çocuğu öldü

        CANSIZBEDENLERİNE ULAŞILDIAdana'nın Çukurova ilçesindeki Çatalan Köprüsü'nde kontrolden çıkıp, düştüğü Seyhan Baraj Gölü'nün dibinde çamura batan 01 JG 944 plakalı otomobile, su altı polisi ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 14:52 Güncelleme: 21.07.2024 - 14:55
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        Adana'da otomobil göle düştü; sürücü, eşi ve 2 çocuğu öldü
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        CANSIZBEDENLERİNE ULAŞILDI

        Adana'nın Çukurova ilçesindeki Çatalan Köprüsü'nde kontrolden çıkıp, düştüğü Seyhan Baraj Gölü'nün dibinde çamura batan 01 JG 944 plakalı otomobile, su altı polisi ulaştı. Ekipler, Veysel Aydoğmuş (37), eşi Emine Aydoğmuş (35) ve çocukları Mete Aydoğmuş'un (13) da cansız bedenlerini araçtan çıkarttı. Çalışmalar sırasında ailenin bir yakını, çalışmaların hızlandırılması için ekiplerle tartıştı. Otomobil, vinçle köprüye çıkarıldı. Acı haberi alan ailenin yakınları, kaza yerinde gözyaşı döktü. Pikniğe gitmek için yolda oldukları belirtilen Veysel, Emine, Mete ve Batuhan Aydoğdu'nun cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Veysel Aydoğmuş'un bir restoranda çalıştığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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