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        Tartıştığı çocuğu darbetti

        ADANA'da, bir kişi, yoldan geçerken kendisine küfrettiğini öne sürdüğü 16 yaşındaki erkek çocuğu darbetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 11:23 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:25
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        Tartıştığı çocuğu darbetti
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        ADANA'da, bir kişi, yoldan geçerken kendisine küfrettiğini öne sürdüğü 16 yaşındaki erkek çocuğu darbetti. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, dün Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi, yoldan geçerken kendisine küfrettiğini öne sürdüğü 16 yaşındaki çocuğa saldırdı. Yumruklarla çocuğu darbeden kişiye çevredekiler müdahale etti. Çocuk, çevredekiler tarafından adamın elinden güçlükle alınıp uzaklaştırıldı. Yaşananlar, çevredeki başka bir kişinin cep telefonuyla görüntülendi. Olayın ardından polis merkezine giden çocuk, saldırgandan şikayetçi oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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