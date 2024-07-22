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        Pikniğe giderken göle düşen otomobilde ölen aynı aileden 4 kişi, toprağa verildi (2)

        'BARİYERLERGÜÇLENDİRİLMELİ'Adana'da dün pikniğe giderken kontrolden çıkıp Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen otomobilde eşi ve 2 çocuğuyla hayatını kaybeden Veysel Aydoğmuş'un yeğeni Kemal Aydoğmuş, DHA'ya konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 13:55 Güncelleme: 22.07.2024 - 14:00
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        Pikniğe giderken göle düşen otomobilde ölen aynı aileden 4 kişi, toprağa verildi (2)
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        'BARİYERLERGÜÇLENDİRİLMELİ'

        Adana'da dün pikniğe giderken kontrolden çıkıp Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen otomobilde eşi ve 2 çocuğuyla hayatını kaybeden Veysel Aydoğmuş'un yeğeni Kemal Aydoğmuş, DHA'ya konuştu. Aydoğmuş, haberi alır almaz kaza yerine gittiğini ve 4 büyük üzüntü duyduğunu anlattı. Köprüdeki güvenlik önlemlerinin artırılmasını isteyen Aydoğmuş, "Orada sonradan fark ettiğimiz en büyük sıkıntımız, bariyerlerin atıl durumda olmasıydı. Alt kısımlarından oksitlenmiş somunlarla tutturulmuş, kaynakla güçlendirilmiş sonra boya atılmış. Biz bunların bir an önce sağlamlaştırılmasını istiyoruz. Bizim canımız yandı, başkalarınınki yanmasın. Kurtarma kısmında da büyük zaman kaybettik. Su altı polisi suda çalışıyordu ama yukarıdaki çalışmalar yetersizdi. 3,5 saat sonra vinç geldi. Evet, oradan canlı çıkmaları bir mucizeydi ama ailemiz gitti, acımız çok büyük. Diyecek hiçbir şeyimiz yok" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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