Minibüs şoförlerinin yolcu kavgası, kameraya yansıdı
ADANA'da iki minibüs şoförlerinin yolcu kavgası, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
ADANA'da iki minibüs şoförlerinin yolcu kavgası, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, kavga eden kalabalığı havaya ateş ederek ayırdı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İki minibüs hattında çalışan şoförler, iddiaya göre yolcu alımı nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoförlerden biri, diğer minibüsün camını ve dikiz aynasını kırdı. Kavga anları, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Cadde üzerinde başlayan kavga, durakta da devam etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Taşlı sopalı kavgaya müdahale eden polis, havaya ateş ederek kalabalığı dağıttı. Kavgaya karışan çok sayıda minibüs şoförü, gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.
Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.